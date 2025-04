Minister Wiersma fel op 'seksistische' kwalificaties in de media

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma is het zat dat in de media de kwalificatie 'koppig' aan haar wordt toebedeeld. "Zulke termen, dat straalt seksisme uit. Bij een mannelijke collega was dat vastberadenheid geweest", zei ze fel.

"En ja, ik ben vastberaden dat we de doelen kunnen halen met behoud van de boeren en onze landbouwsector. De waarden die iemand anders daaraan koppelt, zijn voor hun rekening", zei de BBB-bewindsvrouw woensdag aan het begin van haar betoog in een debat over stikstof.

De afgelopen weken kwamen regelmatig berichten in verschillende media over interne ruzies in het kabinet. Daarin werden felle discussies tussen Wiersma en haar collega-ministers beschreven. "Binnen een kabinet vindt discussie plaats. Het zou niet best zijn, als ik daar geen opvattingen over heb, die ik in discussies in het kabinet met overtuiging verdedig," aldus de minister.

Ook het verwijt dat ze stukken zou achterhouden in de ministeriële commissie voor stikstof, klopt niet, meldt Wiersma.