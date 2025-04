Vandaag is Trumps 'Liberation Day' en dit is hoe Brussel terugslaat: “Alle opties liggen op tafel”

De Europese Unie stroopt haar mouwen op. De spanningen tussen de EU en de Verenigde Staten lopen verder op door de extra invoerheffingen die Trump en co hebben ingevoerd. En er zit waarschijnlijk nog veel meer in de pijpleiding. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen reageert fel en waarschuwt dat Brussel niet zal aarzelen om terug te slaan. "Alle opties liggen op tafel."

Tijdens een toespraak in het Europees Parlement maakt Von der Leyen duidelijk dat de EU zich niet laat intimideren. “Europa is deze confrontatie niet begonnen. We willen niet per se terugslaan, maar we hebben een sterk plan om terug te slaan als dat nodig is”, zegt ze. “We hebben de macht om terug te vechten. En de mensen van Europa moeten weten: samen zullen we altijd onze belangen en waarden bevorderen en verdedigen. En we zullen altijd opkomen voor Europa.”

EU is klaar voor retaliatie

Von der Leyen veroordeelt de Amerikaanse invoerheffingen en voorspelt dat deze de economie van de Verenigde Staten zelf zullen raken. “Het zal een bureaucratisch monster van nieuwe douaneprocedures creëren”, waarschuwt ze. “Het zal een nachtmerrie zijn voor alle Amerikaanse importeurs.” Toch blijft Brussel openstaan voor gesprekken met Washington. De EU gaat tegelijkertijd op zoek naar nieuwe handelspartners.

Eurocommissaris Maroš Šefčovič, verantwoordelijk voor handel, heeft contact met de Amerikaanse minister van Handel, maar volgens bronnen wil Washington tot 'Liberation Day' niet onderhandelen. In de tussentijd zijn er al heffingen ingesteld op Europees staal en aluminium en vorige week werd bekend dat ook de auto-industrie extra invoerbelastingen kan verwachten.

Nog even afwachten

Hoewel de EU haar eigen tegenmaatregelen heeft voorbereid, is besloten deze nog niet direct in te voeren. Binnen Brussel wordt verschillend gedacht over de reden hiervan. Oorspronkelijk zou een eerste pakket met invoerheffingen op 1 april van kracht worden, maar sommige bronnen zeggen dat de EU niet de indruk wil wekken de confrontatie te zoeken.

De Europese Commissie zelf geeft aan dat er meer tijd nodig is om een tweede pakket maatregelen goed te bestuderen. In Brussel ligt een lange lijst met productcategorieën waarop invoerheffingen kunnen worden geheven. De EU wil precies uitzoeken welke gevolgen dit heeft voor Europese bedrijven. “Dat het Europa pijn gaat doen staat vast”, zegt een EU-diplomaat.

Heffingen op techbedrijven

Het is nog niet duidelijk of de EU op korte termijn tegenmaatregelen neemt. Eerst wil Brussel een volledig beeld hebben van de mogelijke gevolgen. Een belangrijke vraag is of de Europese Commissie ook de Amerikaanse technologiesector zal aanpakken. Tot nu toe zijn digitale diensten zoals X en Netflix niet geraakt door de maatregelen, maar internationale media melden dat daar mogelijk verandering in komt.

Voor Nederland zou een handelsconflict met de Verenigde Staten flinke schade kunnen betekenen. Minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken waarschuwde eerder in De Telegraaf dat de Nederlandse economie in het meest waarschijnlijke scenario '0,2% minder zal groeien'. Wat de uiteindelijke impact zal zijn, hangt af van de volgende stappen van zowel Washington als Brussel.

Bron: De Telegraaf