Minister zegt mee te werken aan overdracht leger aan Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, heeft de krijgsmacht laten weten dat hij gaat meewerken aan de "kalme, ordelijke en professionele" overdracht aan de nieuwe regering onder Donald Trump. De krijgsmacht zal "gehoor geven aan alle rechtmatige orders", schrijft Austin in een memo aan alle medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Austin, zelf een voormalige viersterrengeneraal, verwijst in zijn memo naar de taak van de krijgsmacht zoals die in de grondwet staat. "De Amerikaanse strijdkrachten blijven zich ook afzijdig houden van de politieke arena, de wacht houden over onze republiek met principes en professionaliteit, en aan de kant staan van de gewaardeerde bondgenoten en partners die onze veiligheid verdiepen."

"Jullie zijn niet zomaar een krijgsmacht. Jullie zijn de Amerikaanse krijgsmacht - de beste gevechtsmacht ter wereld - en jullie zullen ons land, onder grondwet en de rechten van al onze burgers blijven verdedigen", aldus Austin in het memorandum.