ANTALYA (ANP) - Klimaatminister Stientje van Veldhoven ziet op de klimaattop in Antalya dat steeds meer landen de ambitie hebben om de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. Hoewel in de laatste conceptversie van de slotverklaring met geen woord wordt gerept over 'fossiel', ziet de D66-minister dat veel landen op dit thema samenwerken en in actie komen, buiten die slotverklaring om.

Donderdagochtend werd in Antalya duidelijk dat een dertigtal landen inmiddels bezig is met het opstellen van een nationale 'routekaart' om fossiele brandstoffen uit te faseren, of die al heeft. Onder hen zijn producenten van fossiele brandstoffen, zoals Kazachstan, Tsjaad en Brazilië.

"Deze landen zeggen echt gezamenlijk, van Panama tot Noorwegen, tot de Fiji-eilanden, tot Frankrijk, Denemarken en Zwitserland: wij gaan weg van fossiele brandstoffen", aldus Van Veldhoven. Volgens de minister is dat "een heel belangrijk signaal" voor de onderhandelaars op de top. "Ik weet zeker dat het voorzitterschap hier ook wel notie van heeft genomen."