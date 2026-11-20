UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Utrecht zeventien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 38-jarige Fela D. Volgens justitie is hij verantwoordelijk voor drie vergiftigingen met vloeibare MDMA. De 49-jarige treinschoonmaker Daniel Gyamfi kwam daardoor in juli 2024 om het leven. Een collega van hem overleefde ternauwernood. Enkele maanden later liep een destijds 46-jarige man zeer ernstig blijvend fysiek en geestelijk letsel op. "Hartverscheurende gevolgen", zo vatte de officier van justitie samen.

De drie slachtoffers hadden allen gedronken uit bierflesjes, die gevuld bleken met hoge concentraties MDMA. De flesjes oogden normaal en waren afgesloten met een kroonkurk. Tegen medeverdachte Levy L. (29) eiste het OM negen jaar cel. Volgens justitie is er niet genoeg bewijs om hem ook voor de gebeurtenissen met de treinschoonmakers te veroordelen.

De twee schoonmakers hadden de flesjes tijdens hun werk gevonden in een trein bij station Utrecht Centraal. Bij het andere incident kwam het bierflesje uit de koelkast in een woning van een vriend van het slachtoffer in Capelle aan den IJssel. Het was afkomstig uit een uit het Verenigd Koninkrijk retour gezonden postpakket.

Levensgevaarlijk

De beide verdachten ontkennen dat zij iets met de drugs te maken hebben gehad. Het OM hecht geen geloof aan hun verklaringen en wees er bovendien op dat zij slechts ten dele vragen hebben willen beantwoorden. "Ze kunnen hun verantwoordelijkheid nog nemen", aldus de aanklagers.

De officieren van justitie noemden de werkwijze van de veronderstelde drugssmokkelaars "doortrapt" en "levensgevaarlijk". Zij wezen erop dat zij hiermee na het fatale incident in Utrecht gewoon doorgingen. "Het boeide hen niet wat de gevolgen zouden zijn."