Minister: zware delegatie naar China voor gesprek over Nexperia

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) stuurt volgende week een delegatie van hoge ambtenaren naar China om te praten over een oplossing voor het conflict rond het Nijmeegse chipbedrijf Nexperia. Dat meldt de VVD-bewindsman in een bericht op X.

Karremans legde Nexperia eerder dit jaar beperkingen op die volgens hem nodig waren om te voorkomen dat het bedrijf door zijn Chinese eigenaar zou worden "leeggetrokken". Vrijwel tegelijkertijd schorste de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de Chinese topman van het bedrijf.

China reageerde door de export van chips die Nexperia in dat land produceert aan banden te leggen. Dat heeft wereldwijd geleid tot tekorten, met name bij autofabrikanten.

Beijing staat inmiddels weer toe dat Nexperia chips uitvoert. Karremans spreekt van "positieve signalen", maar benadrukt dat hij de situatie nauwlettend blijft volgen totdat de levering aan alle klanten is hervat.