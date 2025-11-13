ECONOMIE
China waarschuwt Japan om rel over Taiwan

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 10:54
BEIJING (ANP/RTR) - Een diplomatieke rel over uitspraken van de nieuwe Japanse premier over Taiwan escaleert steeds verder. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken eist dat regeringschef Sanae Takaichi terugkomt op de uitlatingen, anders zal Japan daar "alle consequenties" voor moeten dragen.
Takaichi had vorige week in het parlement een mogelijke Chinese aanval op Taiwan omschreven als een potentieel gevaar voor het voortbestaan van Japan. Die aanduiding betekent dat een Japanse militaire reactie mogelijk zou zijn.
China ziet Taiwan als eigen grondgebied en reageerde woest. "Als Japan het aandurft om militair in te grijpen in de situatie rond de Straat van Taiwan, zal dat worden gezien als een daad van agressie, en China zal resoluut terugslaan", waarschuwde de woordvoerder van het ministerie.
In Tokio gaan ondertussen juist stemmen op om een Chinese topdiplomaat uit te wijzen. De consul-generaal in Osaka had een bericht gedeeld over de rel en daar een dreigende opmerking bij gemaakt.
