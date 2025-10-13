Ministerie Gaza: dodental door oorlog gestegen tot bijna 68.000

GAZA-STAD (ANP) - Het dodental in de Gazastrook door het conflict met Israël staat op bijna 68.000. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza nadat de Amerikaanse president Donald Trump had verklaard dat de oorlog voorbij is.

"Het totale aantal slachtoffers van de Israëlische agressie sinds 7 oktober 2023 is gestegen tot 67.869 doden", aldus het departement in het door Hamas bestuurde gebied. In de afgelopen 24 uur zijn 63 doden geregistreerd in ziekenhuizen in Gaza, meldt het ministerie. Er wordt nog gezocht naar lichamen.

Het ministerie specificeerde niet hoeveel van de tienduizenden doden burgerslachtoffers zijn.