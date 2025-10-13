ECONOMIE
GroenLinks-PvdA wil aangifte doen na intimidatie Timmermans

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 13:13
anp131025124 1
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA wil aangifte doen na een incident zondagmiddag in Amsterdam waar partijleider Frans Timmermans werd geïntimideerd en uitgescholden. Dat laat zijn woordvoerder desgevraagd weten. Van welk strafbaar feit aangifte wordt overwogen, zegt hij niet. "Daarover hebben we contact met onze juristen."
Timmermans werd op een Amsterdams terras geïnterviewd door RTL Nieuws toen hij door enkele mannen werd uitgescholden voor onder meer "vieze kankerhond" en "linkse hoerenkind". In de hoofdstad werd zondag een demonstratie gehouden tegen asielmigratie.
