ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ministerie houdt rekening met enkele Nederlandse vermisten Nepal

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 10:34
anp270826090 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt "mede ook naar aanleiding van contact met lokale autoriteiten" rekening met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een precies aantal noemt de woordvoerder niet. "Op dit moment is het nog altijd te vroeg om een volledig beeld te geven en mogelijke Nederlandse slachtoffers of vermisten te bevestigen."
Op een nieuwe lijst van het toerismebureau van Nepal staan in ieder geval twee Nederlanders die worden vermist.
Bij het ministerie zijn sinds woensdag telefoontjes binnengekomen van mensen die niet meteen contact met hun naasten in Nepal konden krijgen. "In een aantal van die gevallen is het contact hersteld", laat de woordvoerder weten. De mensen die niet direct contact kunnen krijgen, staat het ministerie "zo goed mogelijk consulair bij in deze zware en onzekere tijd".
Het Urban Search and Rescue Team (USAR) heeft nog geen verzoek gekregen om naar het gebied af te reizen, laat een woordvoerder weten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

89572216_m

Zie je deze alarmerende Google-melding op je telefoon? Klik vooral nergens op

shutterstock_2665199197

Vanaf 100.000 kilometer wordt een tweedehands auto ineens veel goedkoper

251866950_m

Delftse ingenieurs tarten tennisbalindustrie met 'bal-oplader': “Investering verdien je zo terug”

309183363_m

De psychologie achter uitstelgedrag: je innerlijke kleuter grijpt de macht

tata en thyssenkrupp gaan samen in europa1505883682

Toekomst Hoogovens hangt ineens af van strijd tussen 2 mannen in Mumbai

Loading