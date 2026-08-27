Ministerie houdt rekening met enkele Nederlandse vermisten Nepal

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt "mede ook naar aanleiding van contact met lokale autoriteiten" rekening met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een precies aantal noemt de woordvoerder niet. "Op dit moment is het nog altijd te vroeg om een volledig beeld te geven en mogelijke Nederlandse slachtoffers of vermisten te bevestigen."

Op een nieuwe lijst van het toerismebureau van Nepal staan in ieder geval twee Nederlanders die worden vermist.

Bij het ministerie zijn sinds woensdag telefoontjes binnengekomen van mensen die niet meteen contact met hun naasten in Nepal konden krijgen. "In een aantal van die gevallen is het contact hersteld", laat de woordvoerder weten. De mensen die niet direct contact kunnen krijgen, staat het ministerie "zo goed mogelijk consulair bij in deze zware en onzekere tijd".

Het Urban Search and Rescue Team (USAR) heeft nog geen verzoek gekregen om naar het gebied af te reizen, laat een woordvoerder weten.