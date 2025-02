Ministerie: verdachtmakingen tegen rechter onwenselijk en kwalijk

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt het "zeer onwenselijk en kwalijk" dat een rechter en zijn partner online zwart worden gemaakt, omdat hij een streep zette door een inreisverbod voor drie omstreden islamitische predikers. Dat heeft een woordvoerder van het departement desgevraagd laten weten.

De ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) wilden het drietal de toegang tot Nederland ontzeggen in verband met extremistische uitspraken over onder meer vrouwen en homoseksuelen. De rechtbank in Den Haag oordeelde afgelopen week evenwel dat zij dit besluit onvoldoende hebben onderbouwd. Daardoor kunnen zij dit weekend alsnog spreken op een bijeenkomst in Utrecht.

Op X gaan berichten rond waarin de naam van de rechter en zijn partner worden genoemd, vergezeld van allerlei verdachtmakingen en verwensingen. "Rechters in Nederland zijn deskundig, onpartijdig en onafhankelijk", aldus het ministerie in een reactie. "Verdachtmakingen als deze zijn zeer onwenselijk en kwalijk."

Uitspraak

Van Weel zei vrijdag na afloop van de ministerraad enorm te balen van de uitspraak, maar benadrukte die wel te respecteren. Faber sprak op X van "een zwarte dag voor Nederland".

De Raad voor de rechtspraak liet vrijdag via X weten het af te keuren dat de naam en foto van de rechter en zijn partner worden gedeeld. "Wat ons betreft wordt hier een grens overschreden." In het bericht wordt erop gewezen dat een rechter toetst of de wet goed is toegepast en of iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit en straf verdient. "Rechters doen dit onafhankelijk, onpartijdig, integer en deskundig."