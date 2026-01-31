Meer dan 200 doden bij instorten mijn in Congo

KINSHASA (ANP) - Meer dan tweehonderd mensen zijn deze week om het leven gekomen nadat een mijn was ingestort in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Dat meldt de Congolese rebellengroep M23.

De instorting vond woensdag plaats en het precieze dodental was vrijdagavond nog onduidelijk. De mijn, waar de lokale bevolking handmatig delft voor een paar dollar per dag, staat sinds 2024 onder controle van M23.

Het gaat om een coltanmijn genaamd Rubaya. Coltan is een grondstof die cruciaal is voor de productie van onder meer mobiele telefoons, computers en ruimtevaartcomponenten. In Rubaya wordt ongeveer 15 procent van 's werelds coltan geproduceerd.

De Verenigde Naties stellen dat M23 de inkomsten van Rubaya plundert om zijn opstand tegen de regering in Kinshasa te financieren. De zwaarbewapende rebellen, die zeggen te vechten om de veiligheid van de Congolese Tutsi-minderheid te waarborgen, veroverden vorig jaar nog meer mineraalrijk gebied in Oost-Congo.