Ministerie VS onderzoekt Secret Service om aanslag Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid is een onderzoek gestart naar de veiligheidsmaatregelen van de Secret Service voor de campagnebijeenkomst van Donald Trump in Pennsylvania. De Republikeinse presidentskandidaat werd zaterdag in de plaats Butler door een schutter vanaf het dak van een gebouw onder vuur genomen.

Volgens Amerikaanse media was een team met sluipschutters van de lokale politie zaterdag aanwezig in het gebouw waarvandaan schutter Thomas Crooks het vuur opende op Trump. De 20-jarige Crooks was op het dak geklommen van het gebouw en lag dus boven de scherpschutters die Trump hadden moeten beveiligen.

Crooks raakte het oor van Trump bij de schietpartij. Een omstander werd dodelijk getroffen, twee anderen raakten gewond. De schutter werd snel doodgeschoten.

De Secret Service kreeg veel kritiek door het incident. Amerikaanse media onthulden dat de politie de schutter al een half uur voor de aanslag had gezien en dat omstanders vlak voor de schietpartij agenten hadden gewaarschuwd.

De veiligheidsdienst heeft in reactie op de kritiek verklaard alleen verantwoordelijk te zijn geweest voor de beveiliging op het terrein van de campagnebijeenkomst zelf. De politie van Butler zou de rest van de omgeving voor haar rekening nemen. Maar ook op die lezing is veel kritiek gekomen, omdat oud-agenten stellen dat de Secret Service wel degelijk voor de hele omgeving verantwoordelijk was.

President Joe Biden en de Senaat hebben ook onderzoeken ingesteld naar de aanslag op Trump en de beveiliging.