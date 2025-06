DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Iran en andere landen in het Midden-Oosten gewaarschuwd voor escalatie van het conflict tussen Israël en Iran na de aanvallen van de VS op Iraanse nucleaire installaties.

Mensen in Iran wordt aangeraden weg te blijven bij mogelijke doelwitten.

Mensen in andere landen, waaronder Irak, Israël en de Palestijnse Gebieden, wordt geadviseerd weg te blijven bij drukke plekken en mogelijke doelwitten.