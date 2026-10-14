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Vrachtschip vliegt in brand in Roemeens deel van Zwarte Zee

Samenleving
door anp
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BOEKAREST (ANP/RTR) - Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie Radu Miruță zei dat wordt onderzocht of het geraakt is door een drone.
Het gaat om het schip Yara J, dat onder de vlag van de Comoren vaart en dat chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon volgens de Roemeense autoriteiten worden geëvacueerd.
Roemenië heeft zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over de schending van zijn luchtruim door Russische drones beklaagd.
De NAVO zei dinsdag te kijken of zij de bescherming van de Zwarte Zee moet vergroten. NAVO-landen zoals Roemenië en Bulgarije aan de Zwarte Zee zijn daar voorstander van, nu de oorlog van Rusland tegen Oekraïne daar vaker ook koopvaardijschepen raakt.
Er werden deze week ook twee vrachtschepen voor de kust van Bulgarije getroffen door drones. Het land zei nog niet te kunnen hardmaken dat Rusland daarachter zat, maar dat het wel voor de hand ligt.
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