Verdachte ernstig zedenmisdrijf Zeist zit nog twee weken vast

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 15:57
UTRECHT (ANP) - De man die ervan wordt verdacht dat hij in het bos bij Zeist een ernstig zedenmisdrijf heeft gepleegd, moet nog twee weken vastzitten. De 46-jarige man wordt verdacht van een gewelddadige verkrachting en van een poging tot gewelddadige verkrachting, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.
De man is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot zijn voorarrest te verlengen.
De verdachte werd donderdag aangehouden in Bunschoten, nadat de politie beelden van hem had vrijgegeven. Hij zou vorige week vrijdag een vrouw hebben aangesproken op de Prinses Mariannelaan in Zeist en haar in het bos met veel geweld hebben verkracht. Daarna vluchtte hij het bos in.
Eerder die vrijdag zou hij een andere vrouw hebben aangesproken op de Grensweg bij Hoog Kanje in Zeist, maar zij riep hard om hulp en verjoeg hem daarmee. Het OM beschouwt dat als een poging tot gewelddadige verkrachting.
