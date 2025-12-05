ECONOMIE
Ministerraad stemt in met besluit stroomstootverbod veehouderij

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 16:59
DEN HAAG (ANP) - De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het besluit van landbouwminister Femke Wiersma om stroomstootapparatuur in de veehouderij te verbieden. Voordat het besluit formeel van kracht kan worden, moet de Koning het voorstel ondertekenen, een formaliteit.
BBB'er Wiersma moest zich deze week verantwoorden tegenover de Tweede Kamer over uitstel van het verbod, dat eigenlijk deze zomer al van kracht had moeten zijn. De landbouwminister bood haar excuses aan voor het niet melden van de vertraging. Ze probeert het verbod alsnog per 1 januari in te laten gaan. Of dit ook gebeurt, moet nog blijken. Het ministerie heeft gevraagd om een uitzondering voor de termijnen die normaal bij zulke besluiten gelden, zodat die datum gehaald kan worden.
Wiersma had aan het begin van haar ministerschap een fikse aanvaring met de Kamer over het verbod op stroomstoters. Toen weigerde de bewindsvrouw het verbod in te voeren, ondanks steun van een grote meerderheid in de Kamer. Uiteindelijk ging ze alsnog overstag.
