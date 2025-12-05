ECONOMIE
Norris nog niet tevreden na twee snelste trainingen in Abu Dhabi

Sport
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 17:00
anp051225157 1
ABU DHABI (ANP) - Lando Norris kijkt terug op "een behoorlijke eerste dag in Abu Dhabi" waarop twee vrije trainingen werden verreden. De Britse coureur van McLaren zette bij beide trainingen de snelste tijd neer. "Ik ben er nog niet helemaal tevreden over, maar over het algemeen was het een positieve dag", aldus Norris in een persbericht van McLaren.
Norris is de leider in het WK-klassement met 12 punten voorsprong op Max Verstappen. Helemaal klaar voor de GP van zondag is hij nog niet. "Er moet nog wel het een en ander gebeuren in de auto. Er is nog niets om over te lachen, want we weten dat de race steeds dichterbij komt naarmate het weekend vordert, maar het is een goed begin", stelde Norris.
De race begint zondag in Abu Dhabi om 14.00 uur Nederlandse tijd.
