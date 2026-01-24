Trump gaat niet naar Super Bowl en uit weer kritiek op artiesten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij volgende maand niet naar de Super Bowl, de finale van het American footballseizoen, in Santa Clara gaat. Daarnaast haalt hij opnieuw uit naar de artiesten die optreden rondom het grootste sportevenement van de Verenigde Staten.

De Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny treedt op in de befaamde pauzeshow van de wedstrijd en de Amerikaanse band Green Day, afkomstig uit de regio rondom San Francisco, geeft voorafgaand aan de Super Bowl een optreden. Beide artiesten hebben eerder openlijk kritiek geuit op Trump en zijn (immigratie)beleid. Trump vindt de artiesten maar niks, zegt hij in een interview met The New York Post. "Ik ben anti-hun. Ik vind het een verschrikkelijke keuze, het zaait alleen maar haat", vindt de president. "Vreselijk."

De reden dat hij niet naar de Super Bowl op zondag 8 februari gaat, is echter logistiek. "Het is gewoon te ver weg", meent Trump, die aan de andere kant van het land woont. "Ik zou wel gaan als het wat dichterbij was." Vorig jaar was de president wel aanwezig bij de Super Bowl in New Orleans.