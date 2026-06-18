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Minstens drie NAVO-landen staken toch te weinig in defensie

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 17:36
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BRUSSEL (ANP) - Drie NAVO-landen hebben bij nader inzien toch weer minder uitgegeven aan hun verdediging dan afgesproken, zeggen NAVO-bronnen. Tsjechië, Slovenië en Albanië blijken het afgesproken minimum vorig jaar niet te hebben gehaald, terwijl ze eigenlijk al moeten toewerken naar een nog veel hoger defensiebudget.
De NAVO maakte in maart tevreden bekend dat alle lidstaten vorig jaar 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie hadden besteed. Voor de top in Den Haag vorige zomer oefende NAVO-topman Mark Rutte nog grote druk uit op lakse landen om na jaren die beloofde ondergrens te halen. Anders zouden zij, en de NAVO als geheel, de woede van de Amerikaanse president Donald Trump over zich kunnen afroepen.
Sommige armlastige NAVO-landen wrongen zich in bochten om de 2 procent te halen en dat leek gelukt. Maar boekenonderzoek door de NAVO wees uit dat drie landen toch tekortschoten, zegt een hoge functionaris. Ze hebben bijvoorbeeld uitgaven meegerekend die niet meetellen.
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