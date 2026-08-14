Van Essen: Brabant moet landelijk stikstofplan meewegen

DEN HAAG (ANP) - De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Jaimi van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Die ochtend protesteerden boeren bij het provinciehuis in Den Bosch tegen het voornemen van de provincie om vijf vergunningen van pluimveehouders in te gaan trekken. De Provinciale Staten debatteren over de kwestie.

"Intrekken van een vergunning is echt een drastische maatregel. Dus daarom ook mijn oproep die ik eerder heb gedaan." Eerder stelde Van Essen al dat de provincie "alle mogelijkheden" mee moet nemen voordat ondernemers hun vergunning kwijtraken. Boeren moeten bijvoorbeeld zelf minder stikstof gaan uitstoten of verhuizen.

Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. "Tegen de gedeputeerde heb ik gezegd, betrek wat ik op tafel heb gelegd, want het is van levensbelang voor hoe we uiteindelijk de landbouw in Nederland vorm gaan geven."