Minuut stilte voor slachtoffers Bondi Beach

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 9:04
anp211225035 1
SYDNEY (ANP/RTR/AFP) - In Australië is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke aanslag op Bondi Beach van precies een week geleden. Deze was om 18.47 lokale tijd, het tijdstip waarop de schutters de eerste schoten losten. Op het strand kwamen mensen bijeen om slachtoffers te herdenken.
Bij de schietpartij in Sydney kwamen vijftien mensen om het leven, ruim veertig anderen raakten gewond. Een van de schutters werd ook gedood. Australië houdt zondag een "nationale dag van bezinning". Vlaggen hangen halfstok en premier Anthony Albanese heeft gevraagd of mensen een kaarsje in hun raam willen branden.
Volgens Sky News Australia liggen een week na de aanslag nog dertien mensen in het ziekenhuis.
