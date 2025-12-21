AI en Trump ook in 2026 belangrijkste thema's voor beleggers

AMSTERDAM (ANP) - De hooggespannen verwachtingen rond kunstmatige intelligentie (AI) en de onvoorspelbaarheid van het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump blijven de belangrijkste thema's voor beleggers in 2026. Dat jaar dreigt volgens kenners opnieuw een bewogen beursjaar te worden, maar biedt ook kansen.

"Voor beleggers is er genoeg reden om optimistisch te kijken naar 2026", zegt Ralph Wessels, beleggingsstrateeg van ABN AMRO MeesPierson. Volgens hem hebben onder meer de forse overheidsuitgaven aan defensie en infrastructuur en bedrijfsinvesteringen in AI een gunstig effect op de economie. Ook blijft de rente laag.

Wessels geeft de voorkeur aan Amerikaanse aandelen boven Europese, omdat de economische groei in de VS komend jaar waarschijnlijk fors hoger uitkomt dan in Europa. Bovendien is de VS dominanter op AI-gebied.

Correctie

Ook State Street blijft positief over aandelen, al erkent de vermogensbeheerder dat de waarderingen wereldwijd hoog zijn. De hoge AI-investeringen stimuleren vooral de Amerikaanse economie, maar brengen volgens State Street ook risico's met zich mee als de uitgaven onverwacht vertragen.

Wessels wijst eveneens op het risico van de hoge waarderingen van AI-aandelen. Hij verwacht geen grote correctie, maar erkent wel dat de hoge waarderingen "weinig ruimte laten voor tegenvallers".

ASML

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen is ook positief over aandelen in 2026. De enorme AI-investeringen zetten volgens hem door en ondersteunen de Amerikaanse economie. Ondanks dat Europa achterloopt op technologisch gebied, is hij wel positief over Europa door de grote investeringen in defensie en infrastructuur.

Van een AI-bubbel is volgens Versteeg nog geen sprake, maar het is wel wachten tot die ontstaat. Op AI-gebied is het volgens hem belangrijk om te letten op de orderportefeuille van ASML. De fabrikant van machines om AI-chips te maken zei dit jaar nog geen grote orders te hebben gezien voor het komende jaar. "Die orders zullen in 2026 toch echt moeten komen", aldus Versteeg.

Fantasie

Cees Smit, partner van broker en vermogensbeheerder Today's Groep, is minder positief over de beurzen in 2026. Wel ziet hij kansen in bepaalde aandelen. "Waardeaandelen als Heineken en Nestlé zijn dit jaar afgestraft, maar zullen het beter doen in 2026."

AI heeft volgens Smit gezorgd voor fantasie in de markt, maar er wordt nog weinig mee verdiend. "De AI-bubbel zit vooral in de grote Amerikaanse techbedrijven en ik verwacht dat die bubbel wat zal leeglopen, mede door een recessie in de VS."