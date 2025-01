Mis opgedragen in Parijs aan overleden nationalist Le Pen

PARIJS (ANP) - In het centrum van Parijs is een herdenkingsdienst gehouden voor de rechtse nationalistische politicus Jean-Marie Le Pen die 7 januari op 96-jarige leeftijd is overleden. Hij was de oprichter van het Front National waar hij van 1972 tot 2011 leiding aan gaf.

Hij werd opgevolgd als politiek leider door zijn dochter Marine. Die zette hem enkele jaren later uit de partij, die Rassemblement National (RN) was gaan heten, omdat Jean-Marie Le Pen vaak radicaal-rechtse opvattingen verkondigde.

Le Pen werd zaterdag in besloten kring begraven in zijn geboorteplaats, het Bretonse La Trinité-sur-Mer. De gemeente en de politie hadden er uitgebreide maatregelen getroffen om te voorkomen dat links-radicalen de begrafenis zouden verstoren.

Volgens Franse media was er donderdag bij de rooms-katholieke kerkdienst ter ere van Le Pen in het centrum van Parijs ook veel politie op de been om ongeregeldheden te voorkomen. De dienst werd bijgewoond door honderden mensen, onder wie zijn kinderen en kleinkinderen, topfiguren van het RN en nationalistische en rechtse kopstukken.