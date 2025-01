Wereldkampioen Martín kiest voor nummer 1 op zijn nieuwe Aprilia

MILAAN (ANP/AFP) - Wereldkampioen Jorge Martín heeft ervoor gekozen om dit jaar in de MotoGP met het voor hem gereserveerde startnummer 1 te rijden. Dat meldde de Spanjaard bij de presentatie van zijn nieuwe motor in Milaan. Martín komt vanaf dit jaar uit op een fabrieksmachine van het Italiaanse motormerk Aprilia.

Martín veroverde vorig jaar op een Ducati de wereldtitel in de koningsklasse. De 26-jarige Madrileen reed toen met startnummer 89 en had dat nummer kunnen behouden, maar hij liet weten er trots op te zijn het prestigieuze nummer 1 prominent op zijn motor te mogen plakken. "Ik heb geen moment getwijfeld om te kiezen voor dat nummer, want ik heb mijn hele leven gevochten om wereldkampioen te worden en het is fantastisch dat het is gelukt", zei de coureur.

Martín vormt in 2025 bij Aprilia een koppel met de Italiaan Marco Bezzecchi. "Ik heb geen specifieke verwachtingen voor het komende seizoen, behalve dat ik er alles aan zal doen om de beste resultaten te behalen. Het voelt goed om coureur te zijn bij een echt fabrieksteam, het is alsof ik een nieuwe familie heb gekregen."

De testraces van de MotoGP zijn in de eerste helft van februari in Maleisië en Thailand. In laatstgenoemd land is op 2 maart ook de eerste grand prix van het seizoen.