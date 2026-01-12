Misbruikverdachte stapte naar politie na tegenkomen slachtoffer

ROTTERDAM (ANP) - Een toevallige ontmoeting met een van zijn slachtoffertjes bij een sporttoernooi heeft de 46-jarige misbruikverdachte Mels van B. ertoe aangezet naar de huisarts te stappen en zich vervolgens te melden bij de politie. Dat verklaarde Van B. maandag ten overstaan van de rechtbank in Rotterdam. Maandag is het zesdaagse proces tegen de Barendrechter begonnen.

Kort voor de ontmoeting had de moeder van het slachtoffer, een destijds 10-jarig meisje, aangifte gedaan van seksueel misbruik door Van B. Het meisje was een vriendinnetje van het dochtertje van de verdachte. Door haar aangifte is de zaak aan het rollen gekomen.

Justitie verdenkt Van B. van ernstig seksueel misbruik van achttien meisjes in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Ten aanzien van dertien meisjes gaat het om het stiekem maken van beelden; de zaak omvat in totaal 31 slachtoffers. De praktijken vonden plaats in zijn woning in Barendrecht en in een caravan op een camping in het Brabantse Hoeven. In een aantal gevallen drogeerde Van B. zijn slachtoffers met slaapmiddelen.