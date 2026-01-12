ECONOMIE
Fed-baas Powell bedreigd door Trump: centrale bank gedagvaard door Justitie, zie video

Economie
door Redactie
maandag, 12 januari 2026 om 11:45
bijgewerkt om maandag, 12 januari 2026 om 11:47
De Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, is vrijdag gedagvaard door het Amerikaanse ministerie van Justitie, meldt Fed-voorzitter Jerome Powell zondagavond in een videoboodschap. De regering-Trump dreigt met een strafrechtelijk onderzoek naar Powells verklaring in de Senaat van vorig jaar juni, aldus Powell. Die verklaring ging over de renovatie van het hoofdkantoor van de centrale bank in Washington.
Volgens Powell heeft de dagvaarding niets met zijn verklaring in de Senaat te maken, maar is het een "dreigement van de regering", omdat de Fed "de rentes vaststelt op basis van wat het beste is voor het land en niet volgens de wensen van de president".
Trump liet het afgelopen jaar vaak zijn ongenoegen over Powell blijken en vindt dat de Fed onder zijn voorzitterschap veel te traag was met het verlagen van de rente. Hoewel de Fed in principe onafhankelijk van de politiek beslist over het rentebeleid, heeft Trump meermaals geprobeerd zijn invloed op die keuzes te vergroten.
'Ongekende actie'
"Niemand staat boven de wet, zeker de voorzitter van de centrale bank niet", zei Powell in zijn videoboodschap. "Maar deze ongekende actie moet gezien worden in de context van voortdurende dreigementen vanuit de regering."
Trump zei zondagnacht "niets te weten van een justitieel onderzoek naar Powell".
Videoboodschap
Bekijk hieronder de videoboodschap van Powell die de Fed deelt op X:

