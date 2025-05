Tennisster Gauff plaatst zich voor halve finales in Rome

ROME (ANP) - De Amerikaanse tennisster Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi van Rome. De nummer 3 van de wereld versloeg Mirra Andrejeva uit Rusland met 6-4 7-6 (5).

Gauff won met twee late breaks de eerste set, waarna ze in de tweede set meteen een 2-0-voorsprong nam. Andrejeva, de mondiale nummer 7, draaide vervolgens de zaken om door Gauff twee keer te breken. De Amerikaanse trok de stand weer gelijk en was daarna de sterkste in de tiebreak.

Gauff treft in de halve finales de winnares van de partij tussen de Belarussische Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, en Zheng Qinwen uit China.