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Moeder en partner opgepakt na vondst vijf dode baby's in Orange

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 14:50
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CARPENTRAS/ORANGE (ANP/AFP) - Na de vondst van de stoffelijke resten van vijf zuigelingen in een appartement in het Franse Orange zijn de moeder en haar partner woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie heeft bekendgemaakt dat het een onderzoek is begonnen "naar moord op een kind van jonger dan vijftien jaar oud".
De moeder, die aan de psychologische afwijking zwangerschapsontkenning lijdt, was maandagavond 'met buikpijn' naar het ziekenhuis in Orange gegaan en bracht daar een baby ter wereld. Ze werd woensdag uit het ziekenhuis ontslagen en aangehouden.
De partner heeft maandagavond de autoriteiten op de hoogte gesteld dat hij in dozen in de woning menselijke resten had gevonden.
Het Openbaar Ministerie heeft contact opgenomen met de jeugdzorg voor de opvang van de twee kinderen van het paar en wil dat de kinderrechter zich buigt over het lot van het jongetje dat maandagavond werd geboren. De zaak geldt als een van de ernstigste gevallen van kindermoord in Frankrijk.
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