Twijfels over je relatie? Dat heeft meer impact op jullie als koppel dan je denkt

Twijfels over een relatie hebben meer invloed op dagelijkse gesprekken dan veel mensen denken. Opvallend genoeg lijken vooral de onzekerheden van mannen een negatieve uitwerking te hebben op de sfeer tussen partners.

Onderzoekers van de Louisiana State University bestudeerden 71 heterostellen. De deelnemers vulden eerst vragenlijsten in over hun relatie, waarna ze in het lab samen twee alledaagse opdrachten uitvoerden: het plannen van een vakantie en het uitstippelen van een route voor boodschappen. Hun gesprekken werden gefilmd en later beoordeeld door onafhankelijke onderzoekers.

De uitkomsten laten zien dat mannen die onzeker waren over hun relatie zich tijdens de opdrachten vaker geïrriteerd voelden en minder gelukkig waren. Die gevoelens bleven niet beperkt tot henzelf: ook hun partners ervoeren minder positieve emoties. Bovendien kregen de gesprekken van beide partners vaker een negatieve toon, zelfs als de vrouw zelf geen relatieproblemen aangaf.

Bij vrouwen lag dat anders. Hun emoties werden vooral beïnvloed door de mate waarin ze het gevoel hadden dat hun partner hen ondersteunde in het dagelijks leven. Vrouwen die vonden dat hun partner hielp bij het bereiken van persoonlijke doelen, voelden zich gelukkiger en minder geïrriteerd tijdens de gesprekken.

Steun is belangrijk

Een opvallende conclusie is dat steun belangrijker lijkt dan irritatie. Eerdere theorieën gingen ervan uit dat frustraties en tegenwerking de grootste invloed hebben op de communicatie binnen een relatie. Deze studie laat juist zien dat het gevoel dat je partner achter je staat een sterkere voorspeller is van positieve gesprekken, vooral bij vrouwen.

Ook bleek dat positieve emoties besmettelijk zijn. Wanneer een van de partners zich gelukkig voelde, verliepen de gesprekken volgens de onderzoekers constructiever en vriendelijker. Irritatie leidde daarentegen niet automatisch tot minder betrokkenheid, mogelijk omdat de opdrachten relatief luchtig waren en geen echte ruzies opriepen.

De onderzoekers benadrukken dat het om een relatief kleine studie onder voornamelijk jonge stellen gaat. Toch denken ze dat de resultaten waardevol zijn voor relatietherapie. Open praten over twijfels en elkaar actief ondersteunen in het dagelijks leven kan voorkomen dat onzekerheid en frustratie doorsijpelen in alledaagse gesprekken, zelfs als die alleen gaan over een vakantie of de boodschappen.