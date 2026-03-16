Moeder Natalee Holloway doet aangifte in Nederland tegen Joran van der Sloot

De moeder van Natalee Holloway heeft in Nederland aangifte gedaan tegen Joran van der Sloot voor de dood van haar dochter. Advocaat Annemiek van Spanje meldt dat met deze aangifte de Nederlandse autoriteiten wordt verzocht om Van der Sloot alsnog te vervolgen.

Natalee Holloway verdween in de nacht van 30 mei 2005 op Aruba. Van der Sloot werd dat jaar en in 2007 aangehouden, maar is destijds nooit formeel vervolgd voor betrokkenheid bij haar verdwijning of dood.

Moeder Beth Holloway hoopt dat Nederland zal overgaan tot vervolging van Van der Sloot, die in Peru in de gevangenis zit voor de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores. "Ik kan me niet voorstellen dat Van der Sloot op enig moment zijn leven in vrijheid zou kunnen voortzetten zonder dat hij ooit verantwoording heeft afgelegd voor de dood van mijn lieve dochter Natalee", zegt Holloway in een persverklaring, die is gedeeld door de advocaat.