OESO: significante risico's voor wereldeconomie door oorlog

BOEKAREST (ANP/RTR) - De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor "significante" risico's voor de groei van de wereldeconomie, maar het is nog te vroeg om een inschatting te geven van de exacte impact. Dat heeft secretaris-generaal Mathias Cormann van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gezegd.

Volgens Cormann hangt de impact af van een reeks factoren, zoals de duur en omvang van de oorlog. "Maar het is veilig om te zeggen dat er nu significante neerwaartse risico's in de wereldwijde economie zijn", aldus het hoofd van de OESO op een conferentie in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Zo kunnen de sterk gestegen energieprijzen de inflatie weer aanwakkeren, wat ongunstig is voor de koopkracht. Ook kunnen centrale banken daardoor de rente verhogen, wat tot stijgende leenkosten voor huishoudens en bedrijven leidt.

De in Parijs gevestigde denktank heeft vooralsnog een verwachting voor een groei van de wereldeconomie met iets minder dan 3 procent in 2026.