Moeder verdacht van doodsteken dochter blijft 90 dagen vastzitten

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 13:03
MAASTRICHT (ANP) - De moeder die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerick blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank Limburg.
Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elzenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag.
De vader van het slachtoffer is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. Zijn rol bij de dood van zijn dochter wordt nog onderzocht.
