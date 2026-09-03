Mogelijk 80 doden bij overtocht migranten bij Canarische Eilanden

LAS PALMAS (ANP/DPA) - Bij de overtocht in een kleine houten boot van West-Afrika naar de Canarische Eilanden zijn mogelijk meer dan tachtig mensen om het leven gekomen. De Spaanse maritieme reddingsdienst vond de boot woensdagavond met vijf lichamen en 44 overlevenden aan boord, op meer dan 100 kilometer van de eilandengroep.

De Spaanse ngo Caminando Fronteras meldde dat de boot op 7 augustus vanuit Gambia was vertrokken met 127 mensen aan boord. De organisatie vreest dat de bijna tachtig vermisten zijn overleden. Onder de doden is een baby.

De 44 overlevenden zijn door een reddingsschip van de boot gehaald. Drie van hen zijn in kritieke toestand per helikopter naar ziekenhuizen gebracht. Door de slechte weersomstandigheden was het niet mogelijk de doden te bergen.