Amsterdam-Rijnkanaal blijft in nacht toch open voor scheepvaart

UTRECHT (ANP) - De nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal is van de baan, meldt Rijkswaterstaat. Door het nemen van een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen kan de vaarweg toch in de nacht openblijven. De vaarweg zou vanaf donderdag voor een deel van de scheepvaart op slot gaan vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders bij Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector hebben samen een oplossing gevonden om de vaarweg toch open te houden. Vanaf 22.00 uur wordt extra alertheid gevraagd van de binnenvaart voor het naleven van de veiligheidsregels. De binnenvaart heeft beloofd zich aan de maximumsnelheid te houden op smalle delen van het kanaal, meldt Rijkswaterstaat.

De voorgenomen sluiting zorgde voor veel kritiek vanuit de binnenvaartbranche. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) zou de maatregel grote gevolgen hebben voor de binnenvaart, terminals en opslagbedrijven. De branchevereniging was van plan naar de rechter te stappen als de nachtelijke sluiting zou worden doorgezet.