Mogelijk doelwit explosies bij huis ambtenaar Rotterdam opgepakt

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft een 29-jarige Rotterdammer aangehouden die mogelijk het doelwit was van de explosies bij het huis aan de Meidoornstraat in de Rotterdamse wijk het Oude Noorden. Dat is het huis van de Rotterdamse ambtenaar waar sinds augustus vorig jaar vijf keer ontploffingen zijn geweest.

De man moet volgens de Rotterdamse politie nog een straf uitzitten. Waarvoor kan de politie "in verband met zijn privacy" niet zeggen. De woning is sinds 2 januari op last van de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten gesloten.

Volgens verschillende media, waaronder het AD en de regionale omroep Rijnmond, zijn de explosies gericht tegen de 29-jarige zoon van de ambtenaar. Een politiewoordvoerder wil niet bevestigen dat de aangehouden man de zoon van de ambtenaar is. Voor de explosies bij de woning zijn nog geen verdachten aangehouden.