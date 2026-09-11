Boermans gaat weer beachvolleyballen met De Groot

UTRECHT (ANP) - Beachvolleyballer Stefan Boermans vormt voortaan weer een team met Yorick de Groot. Dat meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo.

Boermans en De Groot speelden vijf jaar lang samen en stonden in 2024 even bovenaan de wereldranglijst. De 31-jarige Boermans nam in december tijdelijk een sabbatical en keerde in mei terug, toen als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd samen met Steven van de Velde.

Boermans en De Groot richten zich op het WK van volgend jaar in Nederland en op het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. "Na een zomer waarin we allebei met een andere partner hebben gespeeld, maken we nu een frisse nieuwe start met meer inzichten en een beter begrip van wat samen mogelijk is. We gaan voor meer mooie successen richting het WK in eigen land en LA in 2028", meldt het beachvolleybalduo via de Nevobo.

Brouwer gaat nu weer een team vormen met Van de Velde en Matthew Immers met Leon Luini.