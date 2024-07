Mogelijk regen tijdens bordesscène nieuwe kabinet

Het is maar de vraag of de nieuwe kabinetsploeg het droog houdt tijdens de bordesscène, dinsdagochtend in Den Haag. Juist tot een uur of 11.00 blijft het regenen, maar daarna trekken de buien weer weg. En precies om 11.00 uur laat het kabinet-Schoof zich zien op het bordes van Huis ten Bosch. "Het wordt een grensgeval", verwacht een woordvoerder van Weeronline.

Het is overigens een frisse ochtend, met een noordwestenwind en een temperatuur van zo'n 15 graden. "De mensen die al van tevoren staan te wachten bij het paleis zullen wel nat worden. De hoofdpersonen op het bordes hebben misschien meer geluk."