Panama en VS sluiten akkoord over gevaarlijke migratieroute

WASHINGTON (ANP/AFP) - De nieuwe rechtse Panamese president José Raúl Mulino heeft maandag op zijn eerste dag een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten die migratie via een gevaarlijke jungleroute, de Darien Gap, moet tegengaan.

Nadat hij was ingezworen als president, zei Mulino in een toespraak dat hij Panama niet langer voor de kosten van illegale migratie zal laten opdraaien en het land "niet langer een doorgang zal zijn voor illegale immigranten." Er trekken zo veel mensen door de gevaarlijke Panamese jungle dat de vorige regering enkele faciliteiten op de route opzette en enige hulp bood. Mulino hamerde er in zijn campagne echter op dat hij de route zou sluiten. Hij had eerder toegezegd migranten die proberen via Panama naar de VS te komen, het land uit te zetten.

In de overeenkomst die Mulino met de Amerikaanse overheid sloot, zeggen de VS toe de kosten van die repatriëring op zich te nemen. Een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis stelt dat het akkoord bedoeld is om "gezamenlijk het aantal migranten te verminderen dat op wrede wijze door de Darien wordt gesmokkeld".

In 2023 ondernam een recordaantal van 520.000 migranten, de meesten uit Venezuela, de reis door het dichte oerwoud op de grens tussen Panama en Colombia. De Darien Gap is het leefgebied van wilde dieren en criminele bendes beroven er migranten of eisen geld om ze erdoorheen te loodsen. De migranten moeten in het gebied steile bergen beklimmen en snelstromende rivieren doorkruisen. De Panamese migratiedienst schatte vorig jaar dat een vijfde van de migranten in het gebied minderjarig is. Volgens het Rode Kruis is de Darien Gap "een van de gevaarlijkste migratieroutes ter wereld".