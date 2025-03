Mogelijk zeer besmettelijke ziekte bij man dokterspost Heemskerk

HEEMSKERK (ANP) - Bij een huisartsenpraktijk in Heemskerk (Noord-Holland) heeft zich donderdagmiddag een man gemeld die mogelijk een zeer besmettelijke ziekte heeft, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio berichtgeving door NH Nieuws. De praktijk is afgesloten en onder quarantaine geplaatst.

Om welke ziekte het gaat, is nog niet bekend. De man, die in "een tropenland" zou zijn geweest, is ernstig ziek, zegt de woordvoerder. Er wordt een plan gemaakt om hem per ambulance naar een ziekenhuis te brengen.

De man ging naar de huisarts omdat hij zich onwel voelde. De arts sloeg vervolgens direct alarm. In de praktijk aan het Steenhouwerskwartier zijn nog vijf andere mensen. Volgens de woordvoerder gaat het om twee ambulancemedewerkers en enkele medewerkers van de praktijk. De politie heeft de straat afgezet.