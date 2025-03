Levenslang voor tiener VK die 15-jarige doodstak om knuffelbeer

LONDEN (ANP/AFP) - Een Londense tiener heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor het doodsteken van een 15-jarig meisje na ruzie over een knuffelbeer en wat andere spullen. De inmiddels 18-jarige Hassan Sentamu pleegde de moord in 2023, toen hij nog 17 was.

Sentamu stak Elianne Andam dood toen zij op weg was naar school. Hij was de ex-vriend van een vriendin van het slachtoffer. Er werd geruzied over welke spullen ze aan elkaar moesten teruggeven. De dag voor de misdaad zouden de meisjes hem gepest hebben, waarna bij Sentamu de stoppen zouden zijn doorgeslagen.

Sentamu heeft zijn jonge slachtoffer "genadeloos vermoord" terwijl ze smeekte voor haar leven, zei de rechter. "U liep weg en toonde geen berouw, alsof haar leven niets waard was." De dader moet ten minste 23 jaar de gevangenis in.

Messengeweld onder tieners is in het Verenigd Koninkrijk een veelbesproken en politiek gevoelig probleem. Premier Keir Starmer sprak zelfs van een nationale crisis.