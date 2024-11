Mogelijke lichaamsresten gevonden in huis vermiste Albert Visser

HEERHUGOWAARD (ANP) - De politie heeft in de zoektocht naar de vermiste Albert Visser uit Heerhugowaard zeer waarschijnlijk lichaamsresten gevonden in de voormalige woning van Visser. Volgens een politiewoordvoerster zijn er "sterke aanwijzingen" dat het gaat om menselijke resten. Of het ook om de 67-jarige Visser gaat, wordt onderzocht.

Een 31-jarige man is opgepakt. De politie wil nu niet zeggen wie hij is en waar hij precies van verdacht wordt. Wel wil de politie kwijt dat hij degene is die al eerder was aangemerkt als verdachte in het onderzoek.

De politie gaat ervan uit dat Visser door een misdrijf is omgekomen. Hij werd in oktober 2021 als vermist opgegeven, maar wordt al sinds 10 januari 2021 vermist. Maandag startte de politie een uitgebreide zoekactie in en rond zijn voormalige woning aan de C. van Everdingenlaan.

In de uitzending van Opsporing Verzocht is dinsdagavond aandacht voor de vermissingszaak. Dat onderwerp gaat gewoon door, zegt de politiewoordvoerster. Ze wijst erop dat de politie nog altijd op zoek is naar informatie over wat er met Visser is gebeurd.