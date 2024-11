Bewaker vrouwengevangenis ontkent aanranding vrouwen

UTRECHT (ANP) - Een 64-jarige bewaker van de vrouwengevangenis Nieuwersluis ontkent met klem vrouwen in hun cel te hebben aangerand. Tijdens zijn strafzaak noemde de verdachte uit Huizen de aangiftes van de drie vrouwen schofterig en schandalig. "Het is verwerpelijk en zeer gemeen", zei Werner S. bij aanvang van de zitting in de rechtbank in Utrecht. "Er is niets gebeurd."

S. staat dinsdag terecht voor het aanranden van drie vrouwen tussen april 2021 en november 2022 in de penitentiaire inrichting in Nieuwersluis, waar hij werkzaam was als bewaker. Een van de vrouwen heeft in haar aangifte bij de politie verklaard dat de bewaker meerdere keren in haar cel kwam en dat er sprake was van wederzijdse aantrekkingskracht. In de cel zouden ze hebben gezoend en elkaar hebben betast. Hij zou haar zijn penis hebben laten aanraken en haar borsten hebben gezoend. Het zou drie of vier keer zijn gebeurd in ruil voor een pakje shag. In de rechtbank noemde S. dit een "goor verzonnen verhaal".

Ook twee andere vrouwen deden aangifte van aanranding. Een van hen is nog gedetineerd en woont de rechtszaak bij. Dinsdagmiddag staat nog een collega van S. terecht. Deze man uit Doorn wordt verdacht van verkrachting, aanranding en mishandeling van gedetineerde vrouwen. Het Openbaar Ministerie vervolgt nog een derde bewaker. De zittingsdatum in die zaak is niet bekend.