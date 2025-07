Mogelijke ontvoering van kind in Rotterdam was valse melding

ROTTERDAM (ANP) - De melding over een mogelijke ontvoering van een kind in Rotterdam was een valse melding. De politie zegt onderzoek te hebben gedaan en concludeert dat de melding niet klopt. Het is niet zeker of degene die de melding deed, bewust een verkeerde melding deed. Dat wordt volgens de politie nog onderzocht.

De politie meldde maandagavond dat een getuige had gezien hoe een kind in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid in een zwarte bestelbus met geblindeerde ramen werd ingetrokken. Er was nog geen aangifte van een vermist kind binnen.