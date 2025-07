B&B Vol liefde is lekker begonnen: we hebben een paradijsvogel, een nu al verliefde man en véél cava

Bang voor B&B Vol liefde-moeheid hoeft RTL niet te zijn. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd nog beter bekeken dan vorig jaar. Meer dan 1,4 miljoen mensen zagen hoe Ingrid (61) de iets té enthousiaste Peter - oh nee Frank - ontving in haar villa op Lesbos.

Ze herstelde zich snel en pakte Frank met haar charme helemaal in, al hoefde de paradijsvogel er niet heel veel moeite voor te doen. Hij liet al na vijf minuten weten haar helemaal geweldig te vinden. De sympathieke Frank, die nog een traantje wegpinkte om zijn paard, doet denken aan Gerard. Die had het introductiefilmpje van Adrienne wel honderd keer bekeken en hield ook regelmatig de waterlanders niet binnen boord. Daar werd het toen erg ongemakkelijk, dus rustig aan, Frank.

Wereldkeuken

Nog een markant figuur is kasteelheer Illya (52), die met een rotgang door zijn chateautje raast om alles te laten zien. De nuchtere Zeeuw wil bescheiden blijven, maar ziet ook wel in dat hij iets prachtigs heeft neergezet in het chateau van Viviez. Hij blijkt vooral buitenlandse vrouwen aan te trekken. Maar liefst vier dates spreken met een accent. En dat terwijl hij zo graag op 'een diep niveau wil communiceren', iets wat hij in het Frans niet kan. Maar Illya ziet er de lol wel van in. "Een redelijk internationaal gezelschap, als ze allemaal kunnen koken dan hebben we hier een wereldkeuken”, grapt hij.

Jean-Paul met zijn B&B in de buurt van Alicante is duidelijk de Bourgondiër van het stel. Cavaatje hier, kaasje daar, gezellig toch. Er wordt even een rondje door zijn casa gemaakt, koffers dumpen op de kamer en dan is het weer tijd om...nog een flesje cava soldaat te maken. Bij Jean-Paul kom je in ieder geval niets te kort.