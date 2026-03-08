Mojtaba Khamenei nieuwe opperste leider van Iran

TEHERAN (ANP/RTR) - Mojtaba Khamenei, een van de zonen van Ali Khamenei, is gekozen tot nieuwe opperste leider van Iran. Dat heeft de daartoe bevoegde Assemblee van Experts bekendgemaakt via Iraanse staatsmedia. Volgens ayatollah Hosseinali Eshkevari wordt de naam Khamenei als leider van Iran daarmee doorgezet.

Mojtaba werd al langer genoemd als kanshebber voor de hoogste functie in het land, al klonken ook geruchten dat hij zich liever zou wijden aan de wetenschap en theologie. De 56-jarige Mojtaba is het op een na oudste kind van de omgekomen Ali Khamenei en diende onder meer in de Iran-Irakoorlog in de jaren tachtig. Ook zou hij leiding hebben gegeven aan de Basij, het paramilitaire vrijwilligersleger dat onder meer verantwoordelijk wordt gehouden voor het hardhandig neerslaan van de protesten in Iran in januari.

Mojtaba's vader, opperste leider Ali Khamenei, kwam vorig weekend om bij een door Israël geclaimde precisieaanval op zijn residentie en werkplek in Teheran.