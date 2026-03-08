ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten ziet geen aanleiding om brandstofaccijnzen te verlagen

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 22:29
anp080326159 1
DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten (D66) ziet nog geen aanleiding om de belasting op brandstof te verlagen. In het televisieprogramma Nieuwsuur zei de premier dat hij de stijgende prijzen voor benzine en diesel wel in de gaten houdt.
"Het is impactvol als een oorlog ver weg thuis leidt tot hogere prijzen aan de pomp", aldus Jetten. "We doen er alles aan om te zorgen dat de leveringszekerheid in Nederland overeind blijft."
De adviesprijs voor een liter benzine is ongeveer 2,39 euro en voor een liter diesel 2,44 euro. Voor diesel is dat een recordprijs.
Jetten werd in het gesprek nog gevraagd naar de inzet van het schip Zr. Ms. Evertsen in de Middellandse Zee. Hij leek te zeggen dat er al een beslissing was genomen, maar zei daarna dat er snel een besluit over de inzet van het schip bij een Frans vliegdekschip wordt genomen door het kabinet.
loading

POPULAIR NIEUWS

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

186539721_m

Het aantal kinderen dat je hebt, heeft invloed op je levensverwachting

Loading