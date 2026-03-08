Jetten ziet geen aanleiding om brandstofaccijnzen te verlagen

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten (D66) ziet nog geen aanleiding om de belasting op brandstof te verlagen. In het televisieprogramma Nieuwsuur zei de premier dat hij de stijgende prijzen voor benzine en diesel wel in de gaten houdt.

"Het is impactvol als een oorlog ver weg thuis leidt tot hogere prijzen aan de pomp", aldus Jetten. "We doen er alles aan om te zorgen dat de leveringszekerheid in Nederland overeind blijft."

De adviesprijs voor een liter benzine is ongeveer 2,39 euro en voor een liter diesel 2,44 euro. Voor diesel is dat een recordprijs.

Jetten werd in het gesprek nog gevraagd naar de inzet van het schip Zr. Ms. Evertsen in de Middellandse Zee. Hij leek te zeggen dat er al een beslissing was genomen, maar zei daarna dat er snel een besluit over de inzet van het schip bij een Frans vliegdekschip wordt genomen door het kabinet.