Moldavië: belangrijkste hoogspanningslijn met Europa verbroken

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 9:55
anp240326080 1
CHISINAU (ANP) - Nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne hebben de belangrijkste hoogspanningslijn tussen Moldavië en Europa verbroken. Dat schrijft de Moldavische president Maia Sandu op X.
De Moldavische publieke omroep meldde eerder op basis van de landelijke netbeheerder dat het zou gaan om de Isaccea-Vulcanesti-lijn. Die stroomverbinding tussen onder meer Oekraïne en Moldavië zou maandagavond zijn beschadigd bij een aanval en sindsdien buiten werking zijn. De netbeheerder heeft opgeroepen spaarzaam om te gaan met stroom.
Hoewel er alternatieven zijn aangewend voor de stroomverbinding, blijft de situatie volgens Sandu precair. Het staatshoofd voegt eraan toe dat de Russische aanvallen op energievoorzieningen een oorlogsmisdaad zijn "en een aanval op ons allen".
