Ali B bij aanvang hoger beroep: het blijft surrealistisch

AMSTERDAM (ANP) - "Het blijft voor mij heel surrealistisch en verwarrend, omdat feitelijk mijn hele leven nog nooit iemand mij heeft beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nog nooit." Dit zei Ali B dinsdag bij aanvang van het hoger beroep in zijn zedenzaak bij het gerechtshof in Amsterdam.

"Nu zit ik hier, bijna als symbool van de MeToo-discussie. Ik zoek hier een weg in, vanaf het eerste moment dat de berichten mij bereikten", zei hij. De artiest begon ook over de impact van de beschuldigingen, omdat de media-aandacht groot is. "Ik vraag om een eerlijk proces en objectiviteit. Eerder is dat niet goed uitgepakt. In de media ging het vooral over mijn houding en dat heeft allemaal afgeleid van de objectiviteit."

De artiest werd in juli 2024 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting van een meisje op een schrijverskamp in Heiloo. Hij werd vrijgesproken van verkrachting van zangeres Ellen ten Damme, maar wel veroordeeld voor poging tot verkrachting. De rechtbank sprak de rapper van twee aanrandingen vrij. Het OM gaat tegen alle drie de vrijspraken in beroep. Ali B hoopt vrijgesproken te worden van alle beschuldigingen.