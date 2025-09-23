In de ijzige uithoeken van West-Siberië verschijnen soms zomaar gigantische gaten in de grond, alsof de aarde spontaan explodeert. Wetenschappers hebben eindelijk een antwoord op het bizarre vraagstuk hierachter, dat hen al sinds 2012 hoofdpijn bezorgt.

Sinds de eerste krater in 2012 werd gespot in West-Siberië, staan wetenschappers voor een raadsel. De kraters zijn best wel indrukwekkend: ze zijn tot 50 meter diep en ontstaan door explosies die grond en ijs honderden meters de lucht in slingeren. Het bleef tot nu toe een mysterie waarom deze explosies plaatsvonden. Eerdere ideeën zoals meteorietinslagen of spontane gasuitbarstingen bleken niet te kloppen. Dus wat is er dan wel aan de hand?

Een explosieve cocktail

Onderzoekers van de Universiteit van Oslo hebben nu een theorie die alles op z’n plek laat vallen. Het recept voor deze kraters is een mix van drie ingrediënten: gas dat diep onder de grond zit, een dunne laag permafrost en de klimaatverandering.

Dit is hoe het werkt. Diep in de aarde borrelt gas omhoog, samen met warmte. Normaal gezien houdt de permafrost alles netjes op z’n plaats. Maar door de klimaatopwarming wordt deze ijslaag dunner en zwakker. Ondertussen bouwt de gasdruk zich op, totdat het deksel het begeeft en de grond ontploft.

Waarom alleen in Siberië?

West-Siberië is uniek omdat het precies de juiste omstandigheden heeft voor dit soort explosies: er bevinden zich enorme gasvoorraden onder de grond en de permafrostlaag is er relatief dun. Die combinatie vind je nergens anders in het poolgebied terug.